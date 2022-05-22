Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Россия традиционно ведет себя как террористическое государство. Сначала захватывает территории, а потом шантажирует. Это не тот подход, который мы сейчас имеем и хотим иметь. Я убежден, что украинская власть на это никогда не уйдет. Второй важный момент состоит в том, что россияне не будут ничего объявлять, пока не захватят всю территорию Луганской и Донецкой областей. То есть, пока их попытки оккупировать наши восточные области не увенчались успехом, никаких заявлений о псевдореферендумах от россиян не будет", - пояснил Михненко

Михненко добавил, что россияне попытаются присоединить Херсонскую и часть Запорожской области к аннексированному Крыму.

"Россияне будут пытаться что-то сделать типа присоединения части Херсонской и Запорожской областей к аннексированному Крыму. Таким образом они пытаются провозгласить так называемую губернию на юге Украины, которая была создана в Российской империи. То есть я считаю, что они не будут идти на объявление каких-либо референдумов из-за того, что не имеют поддержки среди населения", - добавил Михненко

На территории временно оккупированной Херсонской области российские оккупанты раздают "руководящие должности" официанткам и "вышибалам".

Во временно оккупированном Херсоне неизвестные рисуют флаги Украины на улицах.

14 мая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что россияне хотят провести "перепись" населения в Херсонской области. По схожему сценарию это происходило во временно оккупированном Крыму в 2014 году