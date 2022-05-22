Россия планирует присоединить Херсонскую и часть Запорожской области к аннексированному Крыму, - военный эксперт Михненко
Главный редактор журнала Ukrainian Defense Review считает, что Российская Федерация планирует присоединение части Херсонской и Запорожской областей к аннексированному Крыму без объявления референдумов
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Россия традиционно ведет себя как террористическое государство. Сначала захватывает территории, а потом шантажирует. Это не тот подход, который мы сейчас имеем и хотим иметь. Я убежден, что украинская власть на это никогда не уйдет. Второй важный момент состоит в том, что россияне не будут ничего объявлять, пока не захватят всю территорию Луганской и Донецкой областей. То есть, пока их попытки оккупировать наши восточные области не увенчались успехом, никаких заявлений о псевдореферендумах от россиян не будет", - пояснил Михненко
Михненко добавил, что россияне попытаются присоединить Херсонскую и часть Запорожской области к аннексированному Крыму.
"Россияне будут пытаться что-то сделать типа присоединения части Херсонской и Запорожской областей к аннексированному Крыму. Таким образом они пытаются провозгласить так называемую губернию на юге Украины, которая была создана в Российской империи. То есть я считаю, что они не будут идти на объявление каких-либо референдумов из-за того, что не имеют поддержки среди населения", - добавил Михненко
- На территории временно оккупированной Херсонской области российские оккупанты раздают "руководящие должности" официанткам и "вышибалам".
- Во временно оккупированном Херсоне неизвестные рисуют флаги Украины на улицах.
- 14 мая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что россияне хотят провести "перепись" населения в Херсонской области. По схожему сценарию это происходило во временно оккупированном Крыму в 2014 году
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