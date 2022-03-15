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Война с Россией: хроника
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Россия планирует применить химическое оружие, чтобы обвинить Украину – Минобороны Британии

15 мартa, 2022 вторник
06:57
война с Россией

Россия планирует применить химическое или биологическое оружие, чтобы обвинить Украину

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

"Разведка предполагает, что Россия, вероятно, намерена использовать операцию под "фальшивым флагом", чтобы оправдать свое первоначальное вторжение в Украину 24 февраля. Атака под "фальшивым флагом" будет почти наверняка сопровождаться огромной дезинформацией, чтобы усложнить атрибуцию", - говорится в сообщении .

"Вероятно, Россия планирует применить химическое или биологическое оружие в операции под "фальшивым флагом". Такая операция может иметь форму фальшивой атаки, инсценированного "обнаружения" агентов или боеприпасов или сфабрикованных доказательств якобы украинца, который планирует применить такое оружие", - говорится в сообщении ", - подчеркнули в Минобороны Великобритании.

  • Напомним, появляется все больше и больше сообщений о том, что Россия намерена применить в Украине химическое оружие.
  • Так, среди российских кафиров обнаружено присутствие специалистов-химиков , что может свидетельствовать о подготовке РФ теракта против Украины по применению химического оружия.
  • Также о том, что Россия может планировать применение химического оружия против Украины, заявлял Генсек НАТО Йенс Столтенберг .

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