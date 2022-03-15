Россия планирует применить химическое оружие, чтобы обвинить Украину – Минобороны Британии

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

"Разведка предполагает, что Россия, вероятно, намерена использовать операцию под "фальшивым флагом", чтобы оправдать свое первоначальное вторжение в Украину 24 февраля. Атака под "фальшивым флагом" будет почти наверняка сопровождаться огромной дезинформацией, чтобы усложнить атрибуцию", - говорится в сообщении .

"Вероятно, Россия планирует применить химическое или биологическое оружие в операции под "фальшивым флагом". Такая операция может иметь форму фальшивой атаки, инсценированного "обнаружения" агентов или боеприпасов или сфабрикованных доказательств якобы украинца, который планирует применить такое оружие", - говорится в сообщении ", - подчеркнули в Минобороны Великобритании.

Напомним, появляется все больше и больше сообщений о том, что Россия намерена применить в Украине химическое оружие.

Так, среди российских кафиров обнаружено присутствие специалистов-химиков , что может свидетельствовать о подготовке РФ теракта против Украины по применению химического оружия.

Также о том, что Россия может планировать применение химического оружия против Украины, заявлял Генсек НАТО Йенс Столтенберг .

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