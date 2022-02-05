Россия планирует поставить в Киеве марионеточное правительство и присоединить Украину к Союзному государству с РФ и Беларусью, - Bild
Немецкое издание Bild обнародовало планы России, по которым она планирует установить в Киеве марионеточное правительство и присоединить Украину к Союзному государству РФ и Беларуси
Об этом говорится в публикации Bild .
Немецкое издание со ссылкой на отчет внешней разведки ФРГ утверждает, что Россия подготовила планы действий в Украине на случай вторжения.
По данным Bild, российская армия после вторжения в Украину рассчитывает уничтожить украинские войска в полевых условиях, а затем взять в осаду крупные города и активизировать размещенные в них агентурные ячейки.
У них будет задача создать пророссийское руководство, которое договорилось бы о капитуляции и сдаче городов. После получения контроля над всеми крупными городами Россия якобы создаст "народный совет" из представителей, прошедших отбор спецслужб. Этот орган позволил бы создать в Украине марионеточное правительство. По информации Bild, ФСБ сейчас готовит пророссийские группы для развертывания в Украине.
Установленное Россией марионеточное правительство Украины, как утверждает издание, объявит чрезвычайное положение и создаст систему лагерей для несогласных жителей страны. Перед ним также будет поставлена задача "создать условия для проведения общенационального референдума по присоединению к России". Итогом должно стать Союзное государство с местными марионеточными режимами по советской системе.
Полномасштабное вторжение, по утверждению Bild, может произойти уже в феврале, но не позже марта, если президент России Владимир Путин не передумает.
Посольство России в ФРГ в комментарии Bild назвало представленную газетой информацию "странной смесью спекуляций и слухов" и отказалось комментировать ее.
- Напомним, 3 февраля в американских СМИ появилась информация , что разведка США разоблачила план России сфабриковать видео, на котором изображено нападение украинцев на российскую территорию или русскоговорящих людей на Востоке Украины и использовать это как повод для вторжения. Впоследствии Пентагон подтвердил эти данные.
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