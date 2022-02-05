Россия планирует поставить в Киеве марионеточное правительство и присоединить Украину к Союзному государству с РФ и Беларусью, - Bild

Об этом говорится в публикации Bild .

Немецкое издание со ссылкой на отчет внешней разведки ФРГ утверждает, что Россия подготовила планы действий в Украине на случай вторжения.

По данным Bild, российская армия после вторжения в Украину рассчитывает уничтожить украинские войска в полевых условиях, а затем взять в осаду крупные города и активизировать размещенные в них агентурные ячейки.

У них будет задача создать пророссийское руководство, которое договорилось бы о капитуляции и сдаче городов. После получения контроля над всеми крупными городами Россия якобы создаст "народный совет" из представителей, прошедших отбор спецслужб. Этот орган позволил бы создать в Украине марионеточное правительство. По информации Bild, ФСБ сейчас готовит пророссийские группы для развертывания в Украине.

Установленное Россией марионеточное правительство Украины, как утверждает издание, объявит чрезвычайное положение и создаст систему лагерей для несогласных жителей страны. Перед ним также будет поставлена задача "создать условия для проведения общенационального референдума по присоединению к России". Итогом должно стать Союзное государство с местными марионеточными режимами по советской системе.

Полномасштабное вторжение, по утверждению Bild, может произойти уже в феврале, но не позже марта, если президент России Владимир Путин не передумает.

Посольство России в ФРГ в комментарии Bild назвало представленную газетой информацию "странной смесью спекуляций и слухов" и отказалось комментировать ее.