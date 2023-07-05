Об этом пишет Bloomberg.

По словам анонимных чиновников, после сообщения об уходе ЧВК Вагнера из города Бахмут в конце мая Россия перебросила значительное количество войск на это направление, что создало нехватку сил на оккупированных территориях юга Украины.

По данным агентства, пока неясно, какое количество дополнительных войск могла предоставить Чечня. Рамзан Кадыров, глава Чечни, в своем Telegram-канале в мае заявил, что уже 7 тысяч военных находятся в Украине, а еще 2400 проходят подготовку для создания двух новых полков минобороны.

В майском интервью российскому журналисту Пригожин указал, что в результате ожесточенных боев за Бахмут он понес потери в количестве 20 тысяч военных, включая примерно половину набранных из тюрем. Он утверждал, что на поле боя было задействовано 50 тысяч ранее осужденных военных.

Мятеж Пригожина, договоренности с Лукашенко и отъезд в Беларусь

23 июня стало известно, что российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников идут на Москву. Боевики зашли в несколько областей и двигались к столице РФ, а в Москве на въезде сооружали огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности руководителя ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевые лагеря. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня президент РФ Владимир Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ЧВК Вагнера три варианта будущих действий.

27 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

29 июня в сети появились спутниковые снимки, на которых видно, что недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси строят палаточный лагерь. Радио Свобода предполагала, что это для вагнеровцев.

По состоянию на 1 июля 2023 года перемещение подразделений ЧВК Вагнера в Беларусь не было зафиксировано , а 2 июля стало известно, что ЧВК Вагнера временно приостановила работу региональных центров вербовки наемников в России из-за переезда в Беларусь.

3 июля российские СМИ опубликовали фото , сделанные местными жителями, на которых изображен вероятный лагерь вагнеровцев в Могилевской области Беларуси.