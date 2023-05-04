Об этом заявил министр спорта России Олег Матицын.

"В случае, если наши спортсмены успешно пройдут квалификационные турниры и условия не будут сильно изменены, то максимальное количество участников с российской стороны в Олимпийских играх составит около 180 спортсменов. В этой связи мы считаем необходимым продолжить диалог с международными спортивными организациями и отстаивать наши интересы с помощью дружественных стран", - заявил Матицын.

По его словам, международные федерации по 12 олимпийским и 13 неолимпийским видам спорта поддержали допуск российских спортсменов на международные соревнования. Но девять организаций пока не дали четких критериев допуска к соревнованиям.

Он отметил, что россияне не будут выступать в Париже на олимпийских турнирах по восьми командным видам спорта.

"Из основных - это баскетбол, волейбол, футбол, гандбол и хоккей на траве. Кроме того, есть риски прохождения отбора на турнирах в недружественных странах, речь идет об отказе в визовой поддержке и въезде при пересечении границы", - сказал Матыцын.