Россия планирует отправить на Олимпиаду около 180 спортсменов
В Министерстве спорта РФ уже подсчитали и сообщили, сколько спортсменов из страны смогут выступить на Олимпиаде-2024 в Париже
Об этом заявил министр спорта России Олег Матицын.
"В случае, если наши спортсмены успешно пройдут квалификационные турниры и условия не будут сильно изменены, то максимальное количество участников с российской стороны в Олимпийских играх составит около 180 спортсменов. В этой связи мы считаем необходимым продолжить диалог с международными спортивными организациями и отстаивать наши интересы с помощью дружественных стран", - заявил Матицын.
По его словам, международные федерации по 12 олимпийским и 13 неолимпийским видам спорта поддержали допуск российских спортсменов на международные соревнования. Но девять организаций пока не дали четких критериев допуска к соревнованиям.
Он отметил, что россияне не будут выступать в Париже на олимпийских турнирах по восьми командным видам спорта.
"Из основных - это баскетбол, волейбол, футбол, гандбол и хоккей на траве. Кроме того, есть риски прохождения отбора на турнирах в недружественных странах, речь идет об отказе в визовой поддержке и въезде при пересечении границы", - сказал Матыцын.
- Украинские спортсмены получат разрешение на индивидуальное выступление на Олимпиаде-2024, если ее бойкотировать сборная Украины через возможный допуск к Играм россиян и белорусов.
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