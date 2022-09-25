Россия планирует мобилизовать на войну из Украины несколько тысяч человек из Абхазии и Южной Осетии, - СМИ
Россия рассматривает возможность мобилизовать на войну с Украиной граждан самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии
Об этом сообщает российское издание " Медуза ".
Журналисты ссылаются на источник из администрации президента РФ.
Кремль рассматривает возможность привлечь к войне с Украиной не только новых мобилизованных россиян, но и лиц самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии.
По информации источника, всего из Абхазии и Южной Осетии планируют принудительно призвать несколько тысяч человек.
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил проведение частичной мобилизации. Позже на сайте Кремля появился соответствующий указ.
- После объявления частичной мобилизации в РФ гражданам, состоящим на военном учете, запретили выезд за границу.
- Как считают в минобороны Словакии, начатая в РФ повальная мобилизация приведет к свержению Путина.
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