Россия планирует мобилизовать на войну из Украины несколько тысяч человек из Абхазии и Южной Осетии, - СМИ

Об этом сообщает российское издание " Медуза ".

Журналисты ссылаются на источник из администрации президента РФ.

Кремль рассматривает возможность привлечь к войне с Украиной не только новых мобилизованных россиян, но и лиц самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии.

По информации источника, всего из Абхазии и Южной Осетии планируют принудительно призвать несколько тысяч человек.

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