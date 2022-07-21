Об этом сообщает Вloomberg со ссылкой на свои источники.

"По словам трех собеседников, официальные лица готовятся организовать голосование в районах, контролируемых сейчас российскими военными, и в любых других районах, которые россияне смогут захватить в ближайшие недели. Цель состоит в том, чтобы провести референдум о присоединении к России до 15 сентября ".

По данным собеседников издания, проектом аннексии украинских территорий руководит первый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко, регулярно посещающий оккупированные территории, чтобы наблюдать за подготовкой так называемого "референдума".

Голосование должно состояться в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Журналисты отмечают, что пока неясно, какие результаты голосования может получить Россия после того, как миллионы украинцев покинули свой дом после 24 февраля, но вместе с тем они напоминают, что у кремля "многолетний опыт фальсификации результатов внутренних выборов".

По данным Вloomberg, в то время как Россия создала оккупационные власти в захваченных регионах Украины, ввела рубль для расчетов и начала раздавать свои паспорта, многие жители ОРДЛО считают ее войска оккупантами.

Также издание отмечает, что международное сообщество, скорее всего, сочтет любые референдумы незаконными, как это было, когда Россия путем голосования под дулами автоматов аннексировала Крым в 2014 году.

Если РФ удастся аннексировать все захваченные на сегодняшний день территории, она будет контролировать примерно пятую часть Украины, в том числе наземное сообщение с Крымом и ключевые для украинского экспорта транспортные маршруты в Черном море.

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