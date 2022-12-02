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Россия планировала захватить Украину за 10 дней, но подвела чрезмерную секретность, - RUSI

2 декабря, 2022 пятница
12:19
война с Россией

Россия хотела захватить Украину за 10 дней, но этот план провалился из-за чрезмерной секретности, в результате которой большинство подразделений оккупантов не знали, что им делать

Об этом свидетельствуют результаты исследования британского Королевского института объединенных сил ( RUSI ).

Авторами доклада являются военные эксперты Джек Уотлинг и Ник Рейнолдс, бывший советник министра обороны Украины, член-корреспондент RUSI Александр Данилюк и экс-командующий Десантно-штурмовым войском Украины Михаил Забродский.

По мнению экспертов, Россия была намерена захватить Украину в течение 10 дней, а затем осуществить аннексию до августа 2022 года. Военное командование страны-агрессора надеялось, что скорость атаки и кампания дезинформации могут обеспечить быстрый захват столицы Украины. Кроме того, под Киевом россияне достигли преимущества в соотношении сил – 12:1.

Однако российские войска оказались неподготовленными на тактическом уровне к эффективному выполнению своего плана. О намерении наступать на украинскую столицу не знали большинство российских подразделений, получивших приказы о наступлении не ранее чем за 24 часа до вторжения.

Россиянам не хватало боеприпасов, горючего, продовольствия и четкого понимания, что делать.

Таким образом, за счет сохранения секретности вооруженные силы РФ получили преимущество внезапности на оперативном уровне, но на тактическом уровне ВСУ лучше понимали, что им делать, потому что готовились отражать наступление российской армии восемь лет.

  • Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что Россия планировала захватить Центральную Украину, уничтожить правительство, убить десятки тысяч человек, убрать следы и медийно выдать это за "освобождение".

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