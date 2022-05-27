Россия планировала через суды легитимизировать Януковича в Украине, - Данилов

Об этом он сказал в интервью 24 каналу.

По словам Данилова, в Украине начали готовиться к полномасштабному вторжению России еще с февраля 2021 года, когда первое решение СНБО касалось экспредседателя Конституционного Суда Александра Тупицкого, который должен был принять участие в возвращении Януковича.

Он отметил, что в РФ был проект его возвращения через юридическую процедуру, в частности через суды и Окружной админсуд Киева, который в декабре 2021 года получил заявление от президента-беглеца о "незаконном отстранении" от должности.

"Янукович не имеет к нашей стране реально никакого отношения к 8 годам, но наши суды странные. Они берут это заявление", - сказал Данилов.

Он напомнил, что заявление в январе 2022 даже назначили к рассмотрению.

В СНБО подчеркнули, что следующим шагом, по замыслу РФ, должно было стать решение Конституционного Суда во главе с Тупицким: "Был бы легализован господин Янукович. Эти планы нам были понятны. Подготовка была сделана очень-очень большая".

Данилов добавил, что "эти судьи должны сегодня давать показы Службе безопасности Украины как минимум, но сейчас мы находимся в стадии войны, и до некоторых гауляйтеров еще не доходят руки".

Ранее появилась информация, что Виктор Янукович находится в Минске, а Кремль готовит его к спецоперации – провозглашению "президентом Украины".

Печерский районный суд 23 мая избрал экспрезиденту Украины Виктору Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей по делу о госизмене относительно подписания "Харьковских соглашений". Соглашение между Украиной и РФ, подписанное 21 апреля 2010 г. в Харькове тогдашними президентами Украины Виктором Януковичем и России Дмитрием Медведевым, предусматривало продление срока пребывания черноморского флота РФ в Севастополе с 2017 до 2042 года.

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