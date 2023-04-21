Россия перестала запускать в Украину воздушные шары, поскольку для этого нужны соответствующие погодные условия, - Игнат
Россия перестала запускать в сторону Украины воздушные шары, поскольку для этого нет соответствующих погодных условий
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.
Он отметил, что в последнее время информации о запуске Россией воздушных шаров в Украину не было. Для их запуска должны быть определенные погодные условия, "по крайней мере, ветер должен дуть туда, куда надо".
Спикер Воздушных сил добавил, что россияне могли применять шары раньше, однако на этом внимание сейчас не акцентируется.
"Не является такой проблемой и воздушный шар. И операторы идентифицируют его, он просто летит себе дальше. Фактически вреда гражданам от этого шара нет никакого", - подчеркнул Игнат.
- В воздушном пространстве Украины 14 февраля зафиксировали вражеские шары с угловыми отражателями, которые РФ использует для разведки и отвлечения ПВО.
- 19 февраля стало известно, что россияне запускают в воздушное пространство Украины пули с радиолокационными отражателями, чтобы выявить и истощить системы ПВО.
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