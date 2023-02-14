Россия перешла к войне на истощение, – генерал Милли

Об этом сказал на брифинге после заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

“Украинцы показали свою эффективность. Я не знаю, достаточно ли у России силы, чтобы захватить Донбасс. Они перешли к войне на истощение. У них очень много потерь, их командный дух очень низкий, но они берут количеством. И как вы знаете, Путин призвал несколько сот тысяч мобилизованных. Да, они имеют это количество, но не имеют определенных успехов на поле боя. Но вы видите, что битва продолжается, она медленная, она истощается", – сказал он.

Генерал Милли добавил, что, учитывая такую ситуацию, союзники оказывают большое количество мощной помощи Украины. И украинцам решать, что делать с этой помощью в следующие месяцы.

Комментируя бои вокруг Бахмута, генерал отметил, что украинцы крепко держатся, линия фронта стабильна, а боевые действия, очевидно, в ближайшее время будут продолжаться.

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"То, что сейчас происходит в зоне Бахмута, от Харькова и на юг, мы видим, как стабильна зона столкновения, и когда мы говорим о динамике движения вокруг Бахмута, украинцы крепко держатся, они преодолевают вагнеровцев и регулярные вооруженные силы России. Здесь нет больших маневров, это фронтовые атаки, лобовые атаки.Как долго это будет продолжаться, трудно сказать.Очень важно выстоять в такой битве на истощение, в частности, учитывая количество жертв со стороны России.Трудно что-то предвидеть на ближайшие недели.Думаю, что действия будут продолжаться, пока россияне остановятся. Не думаю, что Украина упадет или отступать, она продолжит бороться. Эта битва очень много на кону. И поэтому мы должны сохранять фокус на том, что Украина имеет все необходимое", - подчеркнул Милли.

Отвечая на вопрос о том, есть ли риск повторного наступления россиян, в частности на Киев, генерал заметил, что не может говорить о данных разведке, однако "всегда есть потенциальная угроза, в частности, массированных ракетных ударов на столицу Украины".

"Киев остается весомой целью для России, поэтому не хочу преуменьшать риски по этому поводу", – добавил он.