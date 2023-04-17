Россия перешла к обороне во всех районах, кроме Бахмута и Авдеевки, — Буданов
Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что во всех районах, кроме Бахмута и Авдеевки, Россия перешла к стратегической оборонной операции, чтобы удержать захваченные территории
Об этом он сказал в интервью Radio NV.
Он отметил, что Бахмут россияне пытаются захватить с июня прошлого года, и все еще безрезультатно.
"Исключение есть - два района. Первый - попытка захватить Бахмут. Надо также откровенно сказать, что Бахмут они вот почти захватывают, согласно их же личным заявлениям, с июня 2022 года. Скоро будет календарный год. Там ситуация сложная, но все же Бахмут как стоял, так и стоит. Второе — это попытка совершить полузахват Авдеевки с северной стороны, там рядом находится основной фронт Марьинки, в принципе попытка активных действий там", - объясняет Буданов.
- Институт изучения войны: боевиков Вагнера усиливают современными средствами для захвата города Бахмут Донецкой области, несмотря на напряжение между российским минобороны и основателем ПВК Вагнера Евгением Пригожиным.
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