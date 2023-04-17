Россия перешла к обороне во всех районах, кроме Бахмута и Авдеевки, — Буданов

Об этом он сказал в интервью Radio NV.

Он отметил, что Бахмут россияне пытаются захватить с июня прошлого года, и все еще безрезультатно.

"Исключение есть - два района. Первый - попытка захватить Бахмут. Надо также откровенно сказать, что Бахмут они вот почти захватывают, согласно их же личным заявлениям, с июня 2022 года. Скоро будет календарный год. Там ситуация сложная, но все же Бахмут как стоял, так и стоит. Второе — это попытка совершить полузахват Авдеевки с северной стороны, там рядом находится основной фронт Марьинки, в принципе попытка активных действий там", - объясняет Буданов.