Россия перешла из Европейского шахматного союза в Азию
Россияне официально перешли из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию
Об этом сообщает официальный сайт Федерации шахмат России.
Вчера, 28 февраля, в Абу-Даби прошла Континентальная ассамблея Азиатской шахматной федерации. Прошло голосование, где 29 из 36 делегатов проголосовали за то, чтобы Россия стала членом АШФ.
Ранее россияне были в Европейском шахматном союзе. Переход России в Азиатскую шахматную федерацию состоится 1 мая.
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