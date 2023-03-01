Россия перешла из Европейского шахматного союза в Азию

Об этом сообщает официальный сайт Федерации шахмат России.

Вчера, 28 февраля, в Абу-Даби прошла Континентальная ассамблея Азиатской шахматной федерации. Прошло голосование, где 29 из 36 делегатов проголосовали за то, чтобы Россия стала членом АШФ.

Ранее россияне были в Европейском шахматном союзе. Переход России в Азиатскую шахматную федерацию состоится 1 мая.