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Россия перешла из Европейского шахматного союза в Азию

1 мартa, 2023 среда
03:28
Спорт

Россияне официально перешли из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию

Об этом сообщает официальный сайт Федерации шахмат России.

Вчера, 28 февраля, в Абу-Даби прошла Континентальная ассамблея Азиатской шахматной федерации. Прошло голосование, где 29 из 36 делегатов проголосовали за то, чтобы Россия стала членом АШФ.

Ранее россияне были в Европейском шахматном союзе. Переход России в Азиатскую шахматную федерацию состоится 1 мая.

Мир
Россия
Европа
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