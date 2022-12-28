Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

"Если это возможно, мы, безусловно, поможем им защитить себя: Россия пересекла границу, которую она не должна была пересекать", - сказал он.

Однако сделать это сложно, ведь для этого Италии придется снизить собственные запасы ракет к этим системам, сказал Гвидо Крозетто.

"Вы не найдете ракеты в супермаркете, как баночку "Нутеллы", это сложные системы, для которых нужно длительное время производства. Вы не можете сказать: хорошо, завтра я пойду и куплю сотню ракет. Их нет. Поэтому, если мы даем Украине системы ПВО, мы должны взять их из своих запасов, и мы должны сделать это, не лишая защиты себя и с уверенностью в качестве", - добавил Крозетто.

В октябре Зеленский попросил у Италии системы ПВО SAMP-T.

27 декабря премьер-министр Италии Джорджа Мэлони в разговоре с президентом Украины рассказала, что ее страна рассматривает вопрос о предоставлении средств противовоздушной обороны для защиты неба от российских атак.

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