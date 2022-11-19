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Главная война с Россией Россия перепрофилировала ЗРК С-300 для наземных атак, поскольку у нее заканчиваются высокоточные ракеты класса "земля-земля", - дипломат Брайза
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Россия перепрофилировала ЗРК С-300 для наземных атак, поскольку у нее заканчиваются высокоточные ракеты класса "земля-земля", - дипломат Брайза

19 ноября, 2022 суббота
13:46
война с Россией Метью Брайза

Дипломат Мэтью Брайза считает, что падение ракеты в Польше могло быть спланированной провокацией со стороны России

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Мы не знаем точно, что произошло в Польше. Президент Байден повторил комментарии президента Польши Анджея Дуды о том, что это точно не было нападение на Польшу. Байден сказал, что доказательства указывают, что это не была российская ракета", - напомнил. Брайза.

По словам дипломата, Россия перепрофилировала ЗРК С-300 для наземных атак.

"В России заканчиваются высокоточные управляемые ракеты класса "земля-земля". Я допускаю возможность того, что это могла быть Россия, выпустившая С-300. Но сознательное попадание на польскую территорию было бы чрезвычайной провокацией. Учитывая, каким было российское возражение, мои инстинкты подсказывают мне, что в этом случае мог быть несчастный случай, в то же время вполне возможно, что это могла быть и провокация. Россия тогда выпустила более 100 ракет по украинской территории, так что вероятность того, что конфликт перевернется на территорию НАТО в Польше уже чувствуется", - подчеркнул Брайза.

  • Напомним, 15 ноября в Польше упали две ракеты, в результате чего погибли два человека.
  • В МИД Польши сообщили о российском происхождении ракеты, а президент заявил , что нет никаких признаков, что падение ракеты было умышленным нападением на страну.
  • В свою очередь президент США заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв был вызван ракетой от украинской системы ПВО. Однако президент Украины Владимир Зеленский не сомневается , что на территорию Польши упала не украинская ракета.
  • Впоследствии в Белом доме отметили, что Россия окончательно ответственна за трагический инцидент в Польше.
  • Уже вечером 17 ноября Польша подтвердила допуск украинских экспертов на место падения ракеты. Расследование инцидента, по словам польских экспертов, продлится несколько дней.
  • Падение ракеты в польском городе Пшеводов 15 ноября было несчастным случаем, ее невозможно было обезвредить

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