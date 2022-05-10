Россия переправляет награбленное в Украине зерно в Сирию и страны Ближнего Востока, - разведка
Вывезенное российскими оккупантами из Украины зерно было обнаружено на судах под флагом РФ в Средиземном море
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в telegram .
"Значительная часть украденных в Украине зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. Наиболее вероятная страна назначения груза – Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока", - сообщили в разведке.
Кроме этого, оккупанты вывозят награбленное зерно, свеклу, картофель и капусту в оккупированный Крым.
- 23 апреля сообщалось, что россияне вывозят украинское зерно в Крым.
- 1 мая стало известно, что кафиры вывезли из Украины в РФ несколько сотен тысяч тонн зерна .
- 8 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается продать украденное украинское зерно.
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