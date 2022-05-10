Россия переправляет награбленное в Украине зерно в Сирию и страны Ближнего Востока, - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в telegram .

"Значительная часть украденных в Украине зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. Наиболее вероятная страна назначения груза – Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока", - сообщили в разведке.

Кроме этого, оккупанты вывозят награбленное зерно, свеклу, картофель и капусту в оккупированный Крым.

23 апреля сообщалось, что россияне вывозят украинское зерно в Крым.

1 мая стало известно, что кафиры вывезли из Украины в РФ несколько сотен тысяч тонн зерна .

8 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается продать украденное украинское зерно.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb