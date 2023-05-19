Россия перемещает вертолеты из Бердянска в Мариуполь, - Андрющенко

Видео в телеграме опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Нетипичное движение вертолетов из Бердянска в Мариуполь. Не возвращение после атаки, а именно перемещение. #что-тоПроисходит", - пишет Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя также прикрепил видеоподтверждение.