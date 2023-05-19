Россия перемещает вертолеты из Бердянска в Мариуполь, - Андрющенко
В пятницу, 19 мая, российские террористы переместили свои вертолеты из Бердянска в Мариуполь
Видео в телеграме опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Нетипичное движение вертолетов из Бердянска в Мариуполь. Не возвращение после атаки, а именно перемещение. #что-тоПроисходит", - пишет Андрющенко.
Советник мэра Мариуполя также прикрепил видеоподтверждение.
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