Россия перекрыла Польше газ из-за отказа платить за него в рублях. Поляки не видят в этом проблемы
По неофициальной информации, Россия прекратила поставки газа в Польшу из-за отказа платить за него в рублях
Об этом сообщает Polsat News .
В связи с прекращением поставки газа в министерстве климата и окружающей среды Польши проходит встреча команды кризисного управления.
"У Польши есть необходимые запасы газа и источники поставок, которые защищают нашу безопасность – мы были фактически независимыми от России в течение многих лет. Наши хранилища заполнены на 76 процентов. Недостатка газа в польских домах не будет", - написала министр климата и окружающей среды Анна Москва в Twitter.
Ее слова подтвердил и вице-премьер Яцек Сасин, который рассказал о диверсификации поставки газа в страну.
"Мы готовы прервать поставки газа из России. Наши хранилища заполнены на 76 процентов. В течение многих лет мы проводим политику диверсификации источников поставок, в том числе путем строительства газового терминала в Свиноуйсьце и Baltic Pipe. Мы обеспечили безопасность для поляков", – сказал вице-премьер-министр Яцек Сасин.
Издание отмечает, что причиной прекращения поставок газа могут быть вопросы расчетов, поскольку несколько недель назад Путин подписал указ, которым обязывает иностранных подрядчиков Газпрома с 1 апреля рассчитываться за российский газ в рублях. Страны ЕС, в частности Польша, не согласились на это.
- Чуть раньше сегодня, 26 апреля, уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил , что страна не будет платить за российский газ рублями и готова ко всем рискам, включая прекращение поставок. Он заверил, что Польша подготовилась даже к полному прекращению поставок газа из России.
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