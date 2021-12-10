Россия перекрыла около 70% акватории Азовского моря, - ВМС Украины
По состоянию на 10 декабря Российская Федерация перекрыла около 70% акватории Азовского моря
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ВМС Украины.
"Сейчас россиянами размещены навигационные предупреждения (ПРИПы) об ограничении судоходства в определенных районах якобы в связи с проведением артиллерийских стрельб в районах близ Мариуполя, Бердянска и Геническа", - заявляют в ВМС.
По данным пресс-службы, подобные перекрытия районов происходят систематически и препятствуют свободному судоходству в Азовском море. Объявление навигационных предупреждений Российской Федерацией в Азовском море в непосредственной близости от пунктов базирования украинских ВМС и гражданских портов является открытой провокацией.
В ВМС Украины подчеркнули, что подобные действия агрессора демонстрируют попытки РФ превратить Азовское море в свое "внутреннее озеро".
- Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий Росгвардии блокировать Керченский пролив.
- МИД Украины заявил, что таким образом РФ стремится превратить Азовское море в свое "внутреннее озеро".
- 29 ноября российские кафиры заблокировали движение кораблей Керченским проливом.
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