Россия перекрыла около 70% акватории Азовского моря, - ВМС Украины

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ВМС Украины.



"Сейчас россиянами размещены навигационные предупреждения (ПРИПы) об ограничении судоходства в определенных районах якобы в связи с проведением артиллерийских стрельб в районах близ Мариуполя, Бердянска и Геническа", - заявляют в ВМС.



По данным пресс-службы, подобные перекрытия районов происходят систематически и препятствуют свободному судоходству в Азовском море. Объявление навигационных предупреждений Российской Федерацией в Азовском море в непосредственной близости от пунктов базирования украинских ВМС и гражданских портов является открытой провокацией.







В ВМС Украины подчеркнули, что подобные действия агрессора демонстрируют попытки РФ превратить Азовское море в свое "внутреннее озеро".



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