Россия переключилась на Восток и Юг Украины, потому что понимает, что потерпела провал, но ее и здесь ожидают неудачи, - британская разведка

Об этом британцы пишут в Twitter.

Да, Россия назвала задачей своих войск во время "второй фазы спецоперации" полную оккупацию Донбасса и юга Украины. В разведке Великобритании назвали такое решение Москвы молчаливым признанием провала первоначальных планов.

Разведчики отмечают, что это может свидетельствовать о понимании российской стороной того, что война идет не по их плану. В то же время, РФ потребуется некоторое время, если она планирует начать применять другую тактику ведения боев, чтобы улучшить свои результаты, в частности, во время наземных операций.

Поэтому, отмечает британская разведка, в ближайшее время сохраняется вероятность продолжения бомбардировок как попытки подавления украинского сопротивления.

"В результате, вполне вероятно, что российские силы и дальше будут разочарованы из-за своей неспособности быстро прорвать украинскую оборону", - говорится в сообщении.

Напомним, в руководстве государства заявляют : "Все ваши экспансионистские планы захватить Юг и Восток Украины знаем. И ВСУ толково выскажутся по этому поводу".

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