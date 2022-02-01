Россия перегруппировывает войска в ОРДЛО, усиливает их снайперами и снабжает расчетами ПТРК, - разведка

Об этом говорится на странице ГУР Минобороны в Facebook.



"В частности, противник провел плановую ротацию передовых подразделений 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов с усилением их снайперскими парами и расчетами противотанковых ракетных комплексов для причинения потерь личному составу Объединенных сил и провоцирования ответного огня", - сообщает ГУР.



Украинские разведчики узнали, что в результате неуставных отношений на прошлой неделе погибли двое военнослужащих, еще один тяжело ранен.



В ГУР предполагают, что удержание сил в постоянном напряжении влияет на морально-психологическое состояние солдат оккупационных войск.

Напомним, 25 января ГУР сообщило, что российские оккупанты в ОРДЛО проводят тренировки по управлению огнем артиллерийских подразделений и инженерные работы по восстановлению фортификационных сооружений с одновременным наращиванием минно-взрывных заграждений.