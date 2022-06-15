Россия перегруппировала флот в Черном море: сколько крылатых ракет угрожают Украине
Корабельная группировка России в Черном море снова перегруппирована, по территории Украины готовы выпустить 20 крылатых ракет
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Вражеский флот в северо-западной части Черного моря в очередной раз переформатирован. 2 ракетных корабля и 1 подлодка, снаряженные 20 крылатыми ракетами, продолжают создавать угрозу ракетной атаки с моря, 1 большой десантный корабль декларирует сохранение намерений на десантную операцию" говорится в отчете "Юга".
Обращение к украинцам
"Не пренебрегайте мерами безопасности, соблюдайте алгоритм и правила действий при воздушной тревоге, не поддавайтесь на информационные вбросы, тщательно проверяйте источники получения данных, доверяйте силам обороны", - подчеркнули в командовании.
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