Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Вражеский флот в северо-западной части Черного моря в очередной раз переформатирован. 2 ракетных корабля и 1 подлодка, снаряженные 20 крылатыми ракетами, продолжают создавать угрозу ракетной атаки с моря, 1 большой десантный корабль декларирует сохранение намерений на десантную операцию" говорится в отчете "Юга".

Обращение к украинцам

"Не пренебрегайте мерами безопасности, соблюдайте алгоритм и правила действий при воздушной тревоге, не поддавайтесь на информационные вбросы, тщательно проверяйте источники получения данных, доверяйте силам обороны", - подчеркнули в командовании.

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