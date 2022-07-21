Россия передумала проводить военный парад в Севастополе на день ВМФ РФ 31 июля
Российская Федерация отменила военный парад в оккупированном Севастополе, который традиционно планировался на День Военно-морского флота 31 июля
Об этом сообщает "РИА Новости".
Речь идет о том, что традиционного парада в Севастопольской бухте в этом году не будет. Кроме того, отменена встреча моряков в Доме офицеров, а также прием у командующего Черноморским флотом РФ.
Причины отмены парада не сообщаются.
Хотя известно, что заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил , что украинская сторона готовится уничтожить Черноморский флот России. С этой целью наращиваются поставки противокорабельных ракет.
По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения России удалось уничтожить 15 кораблей противника. В апреле был утоплен флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва".
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