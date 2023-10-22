Россия передала ХАМАСу оружие и опыт, приобретенный в войне против Украины, - представитель ГУР Юсов

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал в интервью вышедшему сегодня журналисту Эспрессо Егору Чечеринде 22 октября 2023 года.

Относительно вероятного участия Ирана в запланированной террористической атаке ХАМАС на Израиль Юсов заявил, что США уже официально сказали, что не имеют такой информации, поэтому украинское ведомство также не владеет доказательными фактами.

Впрочем, Юсов подтвердил слова главы ГУР МО Кирилла Буданова в интервью "Украинской правде" об участии РФ в подготовке нападения ХАМАСа и предоставлении арабским террористам трофейного украинского оружия, которое было захвачено в Украине.

"На 100% достоверная информация. Весь мир видел визиты представителей ХАМАС в Москву. И эти официальные визиты они не скрывались. И обсуждались во время этих визитов не развитие балета и культуры, не защита климата и не какие-то проведение вечеров кремлевско-ХАМАСской дружбы. Разумеется. , что интересовало обе стороны. Взаимодействие было и оружие было передано - отдельные образцы стрелкового пехотного вооружения", - проинформировал Юсов.

Он отметил, что РФ передала оружие ХАМАСу еще до совершения последних атак на Израиль, то есть Россия была информирована о нападении. Эти утверждения, по его словам, подтверждают видеокадры с русским языком, которые звучали в ходе атак на Израиль, который, вместе с другими союзниками, также был информирован о подготовке нападения на страну.

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Юсов подтвердил и информацию Буданова об обучении арабских террористов из fpv-дронов, проводимых российскими инструкторами.



"На 100% достоверна. Откуда мы узнали? И оперативная информация, и агентурная работа, и не только. Также есть обмен информацией в международном плане. Да, российские инструкторы, Россия, используя так называемые ЧВК (делала это, – ред.)" , – подчеркнул представитель ГУР МО.

Он подчеркнул, что никаких частных военных компаний в России не существует, а то, что россияне называют ЧВК являются частью российских спецслужб. Эти структуры работают при поддержке и полном финансировании из российского бюджета или околобюджетных структур.

"В конце концов, человек, похожий на Путина, это подтверждал в отношении ЧВК Вагнера в прямом эфире", - добавил Юсов.

По его словам, ЧВК выполняют задачи, в том числе военно-политического руководства российского руководящего режима, контактировали и взаимодействовали с ХАМАСом задолго до нападения на Израиль.

"То, что сегодня ХАМАС со знанием дела использует опыт, в том числе и российско-украинской войны – это вещи очевидные, опять же, для многих в мире", – отметил Юсов.