Россия перебросит войска со Смоленщины в Беларусь. Для удара по Украине - Роман Бессмертный

С таким заявлением известный украинский политик и дипломат, экс-посол в Беларуси Роман Бессмертный выступил в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV.



"У меня нет сомнения, что группировка (российских, – ред.) войск, которая сейчас сосредоточена в Ельне, будет перебазирована на территорию Беларуси. Там логика очевидна и понятна, равно как и по всей российско-украинской границе, где сейчас, скажем так, не ведутся бои. Потому что я не отрываю линию фронта на Донбассе от другой части российско-украинской границы. Кремль ее рассматривает как целостную", - отметил политик.



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"Я уже не говорю о южном направлении Украины, о Крыме, где без конца наращивается военный потенциал", - добавил Роман Безсмертный.



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