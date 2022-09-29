Россия перебросила в Украину почти все войска из границ Балтии и Финляндии, - СМИ
Россия перебросила в Украину почти 80% группировки, служившей у границ Балтии и Финляндии, она держала на границе с Северной Европой около 30 тысяч военных
Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на слова чиновника обороны Северной Европы, говорившего на условиях анонимности.
"Сокращение численности войск, которое мы наблюдаем в последние семь месяцев в этом регионе, очень значительно. Россия в течение десятилетий держала у нас сухопутные войска, которые сейчас практически испарились", - сказал он.
Отмечается, что РФ держала на границе с Северной Европой около 30 тысяч военных. Высокопоставленные представители европейских оборонных ведомств в комментарии изданию заявили, что РФ покинула лишь "остов" группировки. Остальные бросили в Украину, чтобы восполнить потери войск.
По данным издания, Россия сосредоточила в регионе воздушную группировку, но опрокидывает другую военную технику в Украину. При этом численность Северного флота РФ практически не поменялась.
В СМИ установили, что российские военные, служившие у границ с Европой, принадлежат к 6 общевойсковой армии. Эти подразделения воевали на Харьковщине, а затем скрылись из-за активного контрнаступления ВСУ.
Однако представители обороны США и Европы считают, что Россия остается угрозой для скандинавских стран и Балтии. По их мнению, Москва возобновит силы в Западном военном округе, независимо от того, как будут развиваться события в Украине.
- 14 сентября в Пентагоне заявили, что оккупанты часто убегают в Россию, а не перегруппируются в Донбасс. Это утверждение опровергает заявление российской пропаганды о том, что уход оккупантов из Харьковщины был запланирован и призван усилить группировку на Донбассе.
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