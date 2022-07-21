Россия перебросила в Украину часть дивизии, которая несет службу на Курильских островах
Доказательством этого являются шевроны с символикой 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС России, обнаруженные украинскими военными на погибших российских солдатах
Об этом пишет корреспондент Forbes Себастьен Роблин.
Бойцы 81-й десантно-штурмовой бригады ВСУ вместе со спецназначенцами "Омеги" уничтожили живую силу врага в боях под Славянском Донецкой области. На мертвых российских солдатах обнаружили нашивки с изображением скрещенных стволов пулемета "Максим", что является символикой 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии вооруженных сил РФ.
Главное предназначение группировки – оборона Курильских островов, которые Россия аннексировала в Японии в последние дни Второй мировой войны. Бойцы выполняют исключительно статическую оборонную функцию, а подразделение насчитывает всего около 3500 военнослужащих.
Присутствие 18-й пулад на востоке Украины демонстрирует существенные кадровые проблемы российской армии. Кремль готов жертвовать обороной политически важных территорий для наращивания военных мощностей в войне с Украиной.
- Добавим, 18 июля украинские военные уничтожили в Харьковской области взвод российской ДРГ и взяли в плен командира.
- Спецподразделение Kraken показало видео спецоперации в Белогоровке, где уничтожили 60 оккупантов и 5 единиц вражеской техники.
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