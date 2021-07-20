Россия перебросила в оккупированный Крым 21 тыс. военных, - Денисова

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.

По словам омбудсмена, оккупанты продолжают наращивать военное присутствие - переброшены более 21 тыс. военных и 1367 единиц спецтехники.



Оккупанты заявляют, что стягивают войска якобы для "помощи" пострадавшим от наводнений жителям.

По ее данным, в Крыму находятся более 31 тыс. войск оккупантов.

Денисова сообщила, что в Феодосии оккупанты строят городок для 300 российских военных.

