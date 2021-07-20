Россия перебросила в оккупированный Крым 21 тыс. военных, - Денисова
Россия под предлогом "помощи" перебросила в оккупированный Крым более 21 тыс. военных
Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.
По словам омбудсмена, оккупанты продолжают наращивать военное присутствие - переброшены более 21 тыс. военных и 1367 единиц спецтехники.
Оккупанты заявляют, что стягивают войска якобы для "помощи" пострадавшим от наводнений жителям.
По ее данным, в Крыму находятся более 31 тыс. войск оккупантов.
Денисова сообщила, что в Феодосии оккупанты строят городок для 300 российских военных.
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