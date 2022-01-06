Россия перебросила в Казахстан военных, воевавших на Востоке Украины, - InformNapalm

Об этом сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm.

Отмечается, что Россия отправляет в Казахстан военнослужащих 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и войска Центра специального назначения РФ "Сенеж".

Согласно данным расследований эти подразделения РФ участвовали в агрессии против Украины, причем не только в ходе операции по захвату и оккупации Крыма, но и в боевых действиях на Востоке Украины.

Из состава 98-й дивизии ВДВ (в/ч 65451) в Украине были замечены военные 217-го парашютно-десантного полка (в/ч 62295) и 331-го парашютно-десантного полка (в/ч 71211).

В издании сообщают и о 45-й ОБрСпН (отдельная бригада специального назначения) (в/ч 28337), как отмечают волонтеры, до 2014 года это был 45-й отдельный полк ВДВ. В нем служил Игорь Гиркин (Стрелков).

В СМИ появились видео, где можно увидеть "миротворцев" из России, прибывших в Казахстан, охвативший массовые протесты. Российские военные, а именно подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения, прилетели в Казахстан для помощи в подавлении протестов, в которых президент Казахстана видит "террористическую угрозу".