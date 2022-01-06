Россия перебросила в Казахстан военных, воевавших на Востоке Украины, - InformNapalm
В Казахстан прибыли военнослужащие десантных спецподразделений ВС РФ, принимавшие участие в вооруженной агрессии против Украины
Об этом сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm.
Отмечается, что Россия отправляет в Казахстан военнослужащих 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и войска Центра специального назначения РФ "Сенеж".
Согласно данным расследований эти подразделения РФ участвовали в агрессии против Украины, причем не только в ходе операции по захвату и оккупации Крыма, но и в боевых действиях на Востоке Украины.
Из состава 98-й дивизии ВДВ (в/ч 65451) в Украине были замечены военные 217-го парашютно-десантного полка (в/ч 62295) и 331-го парашютно-десантного полка (в/ч 71211).
В издании сообщают и о 45-й ОБрСпН (отдельная бригада специального назначения) (в/ч 28337), как отмечают волонтеры, до 2014 года это был 45-й отдельный полк ВДВ. В нем служил Игорь Гиркин (Стрелков).
В СМИ появились видео, где можно увидеть "миротворцев" из России, прибывших в Казахстан, охвативший массовые протесты. Российские военные, а именно подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения, прилетели в Казахстан для помощи в подавлении протестов, в которых президент Казахстана видит "террористическую угрозу".
- Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
- 4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержаны более 200 человек.
- На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку.
- В столице Казахстана Нур-Султане ввели чрезвычайное положение. Крупнейший интернет-провайдер Казахстана "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране. Также в Алматы не работала мобильная связь.
- Президент Касим-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности и заявил, что намерен жестко реагировать на протесты в стране.
- 5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения.
- Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.
- В четверг, 6 января, все финучреждения Казахстана временно прекратили деятельность на фоне массовых протестов. По данным полиции, утром митингующие пытались штурмовать здание ведомства.
- Правительство Казахстана на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин, дизтопливо и сжиженный газ.
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