Россия перебросила в Калининградскую область 3 истребителя с гиперзвуковыми ракетами

Об этом пишет Reuters .

Издание сообщает, что самолеты будут находиться на круглосуточном дежурстве. Отмечают, что ситуация с Калининградской областью РФ стала напряженной после того, как Литва ограничила транзит товаров в регион через свою территорию, а Россия пообещала возмездие.

Ранее Министерство обороны Финляндии заявило, что два российских истребителя МиГ-31 подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии вблизи прибрежного города Порвоо утром 18 августа.

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон видел объявление России о перемещении активов.

"Конечно, это нонсенс. Россия не сталкивается с угрозой со стороны НАТО. Россия не сталкивается с угрозой со стороны Финляндии. Россия не сталкивается с угрозой ни одной другой страны", — сказал Прайс журналистам.

11 августа Командование аэрокосмической обороны Северной Америки сообщило о третьем инциденте попадания российского военного самолета в зону действия ПВО Аляски.

По состоянию на 16 августа Россия увеличила группировку вражеских вертолетов до 360 единиц, также около 430 российских самолетов находятся вокруг украинских границ на разных аэродромах Беларуси, России и временно оккупированного Крыма.

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