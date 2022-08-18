Россия перебросила в Калининградскую область 3 истребителя с гиперзвуковыми ракетами
Министерство обороны России сообщило в четверг, 18 августа, что три боевых самолета МиГ-31Е, оснащенные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", передислоцированы в Калининградскую область
Об этом пишет Reuters .
Издание сообщает, что самолеты будут находиться на круглосуточном дежурстве. Отмечают, что ситуация с Калининградской областью РФ стала напряженной после того, как Литва ограничила транзит товаров в регион через свою территорию, а Россия пообещала возмездие.
Ранее Министерство обороны Финляндии заявило, что два российских истребителя МиГ-31 подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии вблизи прибрежного города Порвоо утром 18 августа.
Представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон видел объявление России о перемещении активов.
"Конечно, это нонсенс. Россия не сталкивается с угрозой со стороны НАТО. Россия не сталкивается с угрозой со стороны Финляндии. Россия не сталкивается с угрозой ни одной другой страны", — сказал Прайс журналистам.
- 11 августа Командование аэрокосмической обороны Северной Америки сообщило о третьем инциденте попадания российского военного самолета в зону действия ПВО Аляски.
- По состоянию на 16 августа Россия увеличила группировку вражеских вертолетов до 360 единиц, также около 430 российских самолетов находятся вокруг украинских границ на разных аэродромах Беларуси, России и временно оккупированного Крыма.
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