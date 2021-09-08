Россия перебросила в Беларуси истребители, разместив их в 400 км от Киева

Об этом сообщило военное информагентство ВАЯР .

В сообщении говорится, что истребители Су-30СМ будут использовать для формирования учебно-боевого центра общей подготовки войск Беларуси и РФ.

Аэродром Барановичи расположен в 430 километрах от Киева.

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Самолеты якобы будут охранять воздушные границы Союзного государства.