Россия перебросила в Беларуси истребители, разместив их в 400 км от Киева
На военный аэродром Барановичи в Беларуси прибыли российские истребители
Об этом сообщило военное информагентство ВАЯР .
В сообщении говорится, что истребители Су-30СМ будут использовать для формирования учебно-боевого центра общей подготовки войск Беларуси и РФ.
Аэродром Барановичи расположен в 430 километрах от Киева.Самолеты якобы будут охранять воздушные границы Союзного государства.
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