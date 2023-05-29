Об этом передает пресс-служба минобороны Беларуси.

"Очередной комплект зенитного ракетного комплекса С-400 прибыл в Республику Беларусь. В ближайшее время комплекс заступит на боевое дежурство. На полигонах России белорусские зенитчики прошли полный курс подготовки к боевому применению системы. Военнослужащие готовы применить свои знания и умения на практике для обеспечения военной безопасности и Союзного государства в целом", – говорится в сообщении.

Отмечается, что снабжение осуществлялось в рамках военного и военно-технического сотрудничества между РФ и Беларусью.

По данным "Белорусского Гаюна", во второй половине дня 28 мая эшелон, перевозивший ЗРК С-400, был замечен в районе Колосового (Столбцовский район, Минская область).

После этого эшелон из ЗРК прибыл на территорию 25-го арсенала ракетно-артиллерийского вооружения (в/ч 25819), расположенного возле с. Новоколосово (Столбцовский район, Минская область).