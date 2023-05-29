Россия перебросила в Беларусь новую партию С-400: куда именно
Министерство обороны Беларуси заявило о получении от России комплекта зенитного ракетного комплекса С-400. Его привезли в 25-й ракетный арсенал в Минской области
Об этом передает пресс-служба минобороны Беларуси.
"Очередной комплект зенитного ракетного комплекса С-400 прибыл в Республику Беларусь. В ближайшее время комплекс заступит на боевое дежурство. На полигонах России белорусские зенитчики прошли полный курс подготовки к боевому применению системы. Военнослужащие готовы применить свои знания и умения на практике для обеспечения военной безопасности и Союзного государства в целом", – говорится в сообщении.
Отмечается, что снабжение осуществлялось в рамках военного и военно-технического сотрудничества между РФ и Беларусью.
По данным "Белорусского Гаюна", во второй половине дня 28 мая эшелон, перевозивший ЗРК С-400, был замечен в районе Колосового (Столбцовский район, Минская область).
После этого эшелон из ЗРК прибыл на территорию 25-го арсенала ракетно-артиллерийского вооружения (в/ч 25819), расположенного возле с. Новоколосово (Столбцовский район, Минская область).
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