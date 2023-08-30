Россия перебросила в Беларусь не менее 10 ОТРК "Искандер-М", - Гаюн
В среду, 30 августа, стало известно, что в Беларусь из России прибыла партия ОТРК "Искандер-М"
Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларуски Гаюн".
По информации "Гаюна", эшелон с минимум 10 единицами ОТРК "Искандер-М" прибыл на станцию Осиповичи (Могилевская обл.) из села Капустин Яр в Астраханской области РФ.
"Известно, что там расположен одноименный ракетный полигон - 4-й государственный центральный межвидовой полигон РФ. ОТРК "Искандер-М" уже поступили на вооружение ВС Беларуси. И этот эшелон с "искандерами" является не последним, который прибудет в РБ", - пишет Гаюн.
- В воскресенье, 27 августа, в Беларусь прибыли военнослужащие из Кыргызстана и Таджикистана, которые будут участвовать в учениях ОДКБ "Боевое братство-2023".
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