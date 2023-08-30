Россия перебросила в Беларусь не менее 10 ОТРК "Искандер-М", - Гаюн

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларуски Гаюн".

По информации "Гаюна", эшелон с минимум 10 единицами ОТРК "Искандер-М" прибыл на станцию Осиповичи (Могилевская обл.) из села Капустин Яр в Астраханской области РФ.

"Известно, что там расположен одноименный ракетный полигон - 4-й государственный центральный межвидовой полигон РФ. ОТРК "Искандер-М" уже поступили на вооружение ВС Беларуси. И этот эшелон с "искандерами" является не последним, который прибудет в РБ", - пишет Гаюн.