Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

"Вчера были перемещены с территории РФ, с аэродромов Воронежа и Курска, восемь единиц самолетов - это шесть бомбардировщиков Су-34 и два многоцелевых истребителя Су-30 СМ. Общее количество российских самолетов и вертолетов на территории Беларуси сейчас составляет около 50, и они сосредоточены на двух аэродромах: один в Минской области – это аэродром Мачулищи, и один в Брестской области – это аэродром Барановичи", - сообщил Дейнеко.

Он, в частности, отметил, что Украина постоянно следит за обстановкой в Беларуси, особенно за увеличением количества авиации.

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Кроме того, глава ГПСУ напомнил, что сегодня начались так называемые совместные российско-белорусские учения, однако никаких мероприятий в рамках этих учений сегодня не состоялось, сообщил Дейнеко.

"Что касается анонсированных учений, которые анонсировались в период с 16 по 31 января, то можем сказать, что сегодня никаких мероприятий на этих учениях не состоялось. Да, было перемещено некоторое имущество тремя самолетами Ан, но оно не критично. Это просто самолеты обеспечения", – проинформировал Дейнеко.

Напомним, 19 декабря представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси Валерий Ковалевский заявил, что роль белорусской территории в войне будет повышаться.

О совместных учениях российских и белорусских военных подробно писал украинский журналист, военный эксперт Сергей Згурец в статье от 9 января.

14 января сообщалось, что в Беларусь прибыли еще два эшелона с оккупантами и техникой.

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