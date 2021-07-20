Россия перебросила свой контингент в Таджикистане на границу с Афганистаном
Российские танковые войска в Таджикистане сделали марш-бросок до границы с Афганистаном, где 5 августа должны начаться военные учения
Об этом пишут российские СМИ.
Российские танкисты из 201 военной базы в Таджикистане сделали 200-километровый марш с полигона Ляура на пограничный с Афганистаном полигон "Харб-Майдон", где пройдут совместные тактические учения, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
По прибытии на место рядом с границей, с другой стороны которого уже установлен контроль Талибана, экипажи "занялись оборудованием позиций и укрытий".
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Идет развертывание пунктов управления, проводятся инженерное оборудование огневых позиций и маскировки техники.
Российский контингент в Таджикистане укомплектован советскими Т-72. Сейчас фактически вся граница Таджикистана с противоположной стороны контролируется талибами.
- В июне Талибан в ходе ночного боя вытеснил правительственные войска с ключевого узла, который открывает путь исламистам для наступления на 4 района провинции Тахар к северу от Кабула.
- 6 июля военные США оставили авиационную базу Баграм в Афганистане. Они не предупредили афганских военных о своем решении
- В последние недели талибы вели бои с правительством за четыре провинциальные центры - Газни, Кандагар, а также пограничные с Туркменистаном и Таджикистаном города - Талукан и кала-Нау. Именно группировки заявляет о контроле 85% территории страны.
- 14 июля на границе талибы захватили важный пограничный пункт между Афганистаном и Пакистаном. Позже в этом районе было убито индийского фотокорреспондента, лауреата Пулитцеровской премии, Даниша Сидики
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