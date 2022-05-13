Россия перебросила силы ПВО на остров Змеиный, - разведка

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает УНИАН .

"Наша оценка заключается в том, что остров Змеиный – это стратегический объект, который будет использоваться РФ для контроля всей Северо-Западной части Черноморья", – сказал он.

Представитель ГУР подчеркнул, что идеологически для них присутствие на острове – это дополнительная возможность контролировать территорию Украины.

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"Военная разведка располагает данными, что на Змеином размещены комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" и "Тор-М2", а возможно там даже разместят ракетные комплексы, которые позволят обстреливать территорию нашего государства и не только", - подчеркнул Скибицкий.

8 мая ВСУ обнародовали видео уничтожения российского вертолета на острове Змеиный.

11 мая Украина поразила вражеские средства ПВО и корабли, однако РФ продолжила попытки укрепить свои позиции.

Россияне наращивают военное присутствие на острове Змеиный, чтобы блокировать украинские морские коммуникации.