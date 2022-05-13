Россия перебросила силы ПВО на остров Змеиный, - разведка
Россия разместила комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" и "Тор-М2" на захваченном острове Змеиный
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает УНИАН .
"Наша оценка заключается в том, что остров Змеиный – это стратегический объект, который будет использоваться РФ для контроля всей Северо-Западной части Черноморья", – сказал он.
Представитель ГУР подчеркнул, что идеологически для них присутствие на острове – это дополнительная возможность контролировать территорию Украины.
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"Военная разведка располагает данными, что на Змеином размещены комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" и "Тор-М2", а возможно там даже разместят ракетные комплексы, которые позволят обстреливать территорию нашего государства и не только", - подчеркнул Скибицкий.
- 8 мая ВСУ обнародовали видео уничтожения российского вертолета на острове Змеиный.
- 11 мая Украина поразила вражеские средства ПВО и корабли, однако РФ продолжила попытки укрепить свои позиции.
- Россияне наращивают военное присутствие на острове Змеиный, чтобы блокировать украинские морские коммуникации.
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