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Россия перебросила на границу с Финляндией и Норвегией 16 стратегических бомбардировщиков - СМИ

14 мая, 2023 воскресенье
18:53
Мир

Россия разместила 16 стратегических бомбардировщиков на авиабазе Оленья, в 200 километрах от Финляндии и Норвегии

Об этом сообщает The Barents Observer.

В публикации говорится, что взлетно-посадочная полоса длиной 3500 метров обычно обслуживает небольшой парк старых сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М и несколько военно-транспортных самолетов Ан-12. Однако осенью прошлого года база ВВС усилила роль передовой дальней авиации.

Первые четыре стратегических бомбардировщика Ту-160 прибыли на авиабазу в августе, а к октябрю уже было развернуто более десяти Ту-95 и Ту-160. Стратегические бомбардировщики, которые сейчас дислоцируются в Арктике, пока базируются в Энгельсе вблизи Саратова. Но в прошлом декабре авиабаза в 600 километрах от украинской границы проявила свою уязвимость. Впоследствии два Ту-95 были повреждены в результате, вероятно, атак беспилотников.

Новые спутниковые снимки Оленьи, сделанные на этой неделе, ясно показывают, что российские стратегические воздушные силы не просто направлялись на север для кратковременной эвакуации из соседней Украины. Журнал сообщил, что все парковочные места вдоль взлетно-посадочной полосы были заполнены. На юге два Ту-160 и 14 Ту-95 занимают оставшиеся трибуны, пригодные для крупной авиации. Ту-22М переместили на стоянку в северо-западной части авиабазы.

"Самолеты могут взлетать очень быстро. Это означает, что у Норвегии и Финляндии будет меньше времени, чтобы снять свои истребители для идентификации самолетов в своем воздушном пространстве", - говорится в публикации.

Россия
Норвегия
терроризм
НАТО
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