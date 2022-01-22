Россия перебросила истребители в Беларусь

Экипажи отработают полеты на максимальную дальность, посадку на белорусские аэродромы, а также подготовку к повторным вылетам, сообщило Министерство обороны страны-агрессора.



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Днем ранее в соседнее государство на обучение было отправлено два дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400.

До 9 февраля на территории Беларуси будет создана группировка войск.

Сами маневры состоятся с 10 по 20 февраля.

Эксперты не исключают, что учения будут использоваться Кремлем с целью давления на Украину.

Кроме того, заместитель министра обороны России Александр Фомин сообщил о планах направить на маневры зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С".