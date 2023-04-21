Россия перебросила часть боевых подразделений из Скадовска в Крым, - Генштаб

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 21 апреля.

"Недавно во временно захваченный Скадовск Херсонской области прибыло подразделение оккупантов численностью около 300 человек, из осужденных, якобы для обеспечения правопорядка. Среди оккупантов распространяются слухи о скором окончании боевых действий с территориальными уступками в пользу РФ, вероятно, для поднятия духа захватчиков", - рассказали в Генштабе.

Известно, что часть находившихся в Скадовске боевых подразделений постепенно выводятся из населенного пункта во временно оккупированный Крым.

Российские террористы продолжают обстреливать Украину

В течение суток россияне нанесли 2 ракетных и 28 авиаударов. Террористы совершили около 20 обстрелов из РСЗО. Также использовали 12 "шахедов", 8 из них были сбиты ПВО.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины в течение суток было отражено около 30 атак противника на указанных участках фронта . В эпицентре боевых действий остается город Бахмут", - добавили в Генштабе.

Россияне совершили обстрелы таких населенных пунктов:

Леоновка Черниговской области, Кондратовка Сумской области, а также населенных пунктов Гоптивка, Волчанские Хутора, Красное Первое, Двуречная, Западное, Котляровка и Берестово на Харьковщине ,

Кондратовка а также населенных пунктов Гоптивка, Волчанские Хутора, Красное Первое, Двуречная, Западное, Котляровка и Берестово на , Стельмаховка, Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области,

Раздоловка, Орехово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Белая Гора, Делиевка, Зализное, Пивничное, Пивденное, Нью-Йорк, Ивановка, Верхнекаменское, Спорное, Звановка, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Великая Новоселка и Новомихайловка Донецкой области,

Ольговское, Павловка, Малиновка, Гуляйполе, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области, а также Херсон .

Ситуация на фронте по состоянию на вечер 21 апреля:

На Купянском направлении в течение суток противник предпринял попытку улучшить тактическое положение, провел штурмовые действия недалеко от населенного пункта Лиман Первый, успеха не имел.

На Лиманском направлении в эти сутки противник наступательных действий не проводил.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Идут упорные бои за город Бахмут. Вблизи населенного пункта Богдановка противник вел безуспешные наступательные действия.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Степного и Невельского Донецкой области, успеха не имел.

противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Степного и Невельского Донецкой области, успеха не имел. На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в районе населенного пункта Марьинка.

в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в районе населенного пункта Марьинка. На Шахтерском направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Угледара.

в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Угледара. На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей определенное количество своих войск.

противник продолжает удерживать в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей определенное количество своих войск. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

"На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На территории Беларуси продолжают находиться некоторые подразделения территориальных войск вооруженных сил Российской Федерации", – пишут в ВСУ.

Авиация Сил обороны нанесла удар по району сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия поразили район сосредоточения живой силы, зенитно-ракетный комплекс и еще два важных военных объекта противника.