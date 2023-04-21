Россия перебросила часть боевых подразделений из Скадовска в Крым, - Генштаб
Часть находившихся в Скадовске российских террористов перемещается во временно оккупированный Крым
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 21 апреля.
"Недавно во временно захваченный Скадовск Херсонской области прибыло подразделение оккупантов численностью около 300 человек, из осужденных, якобы для обеспечения правопорядка. Среди оккупантов распространяются слухи о скором окончании боевых действий с территориальными уступками в пользу РФ, вероятно, для поднятия духа захватчиков", - рассказали в Генштабе.
Известно, что часть находившихся в Скадовске боевых подразделений постепенно выводятся из населенного пункта во временно оккупированный Крым.
Российские террористы продолжают обстреливать Украину
В течение суток россияне нанесли 2 ракетных и 28 авиаударов. Террористы совершили около 20 обстрелов из РСЗО. Также использовали 12 "шахедов", 8 из них были сбиты ПВО.
"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины в течение суток было отражено около 30 атак противника на указанных участках фронта . В эпицентре боевых действий остается город Бахмут", - добавили в Генштабе.
Россияне совершили обстрелы таких населенных пунктов:
- Леоновка Черниговской области, Кондратовка Сумской области, а также населенных пунктов Гоптивка, Волчанские Хутора, Красное Первое, Двуречная, Западное, Котляровка и Берестово на Харьковщине ,
- Стельмаховка, Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области,
- Раздоловка, Орехово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Белая Гора, Делиевка, Зализное, Пивничное, Пивденное, Нью-Йорк, Ивановка, Верхнекаменское, Спорное, Звановка, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Великая Новоселка и Новомихайловка Донецкой области,
- Ольговское, Павловка, Малиновка, Гуляйполе, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области, а также Херсон .
Ситуация на фронте по состоянию на вечер 21 апреля:
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На Купянском направлении в течение суток противник предпринял попытку улучшить тактическое положение, провел штурмовые действия недалеко от населенного пункта Лиман Первый, успеха не имел.
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На Лиманском направлении в эти сутки противник наступательных действий не проводил.
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На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Идут упорные бои за город Бахмут. Вблизи населенного пункта Богдановка противник вел безуспешные наступательные действия.
- На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Степного и Невельского Донецкой области, успеха не имел.
- На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в районе населенного пункта Марьинка.
- На Шахтерском направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Угледара.
- На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей определенное количество своих войск.
- На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.
"На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На территории Беларуси продолжают находиться некоторые подразделения территориальных войск вооруженных сил Российской Федерации", – пишут в ВСУ.
Авиация Сил обороны нанесла удар по району сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
Ракетные войска и артиллерия поразили район сосредоточения живой силы, зенитно-ракетный комплекс и еще два важных военных объекта противника.
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