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Россия перебросила часть боевых подразделений из Скадовска в Крым, - Генштаб

21 апреля, 2023 пятница
20:07
Война с Россией

Часть находившихся в Скадовске российских террористов перемещается во временно оккупированный Крым

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 21 апреля.

"Недавно во временно захваченный Скадовск Херсонской области прибыло подразделение оккупантов численностью около 300 человек, из осужденных, якобы для обеспечения правопорядка. Среди оккупантов распространяются слухи о скором окончании боевых действий с территориальными уступками в пользу РФ, вероятно, для поднятия духа захватчиков", - рассказали в Генштабе.

Известно, что часть находившихся в Скадовске боевых подразделений постепенно выводятся из населенного пункта во временно оккупированный Крым.

Российские террористы продолжают обстреливать Украину

В течение суток россияне нанесли 2 ракетных и 28 авиаударов. Террористы совершили около 20 обстрелов из РСЗО. Также использовали 12 "шахедов", 8 из них были сбиты ПВО.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины в течение суток было отражено около 30 атак противника на указанных участках фронта . В эпицентре боевых действий остается город Бахмут", - добавили в Генштабе.

Россияне совершили обстрелы таких населенных пунктов:

  • Леоновка Черниговской области, Кондратовка Сумской области, а также населенных пунктов Гоптивка, Волчанские Хутора, Красное Первое, Двуречная, Западное, Котляровка и Берестово на Харьковщине ,
  • Стельмаховка, Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области,
  • Раздоловка, Орехово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Белая Гора, Делиевка, Зализное, Пивничное, Пивденное, Нью-Йорк, Ивановка, Верхнекаменское, Спорное, Звановка, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Великая Новоселка и Новомихайловка Донецкой области,
  • Ольговское, Павловка, Малиновка, Гуляйполе, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области, а также Херсон .

Ситуация на фронте по состоянию на вечер 21 апреля:

  • На Купянском направлении в течение суток противник предпринял попытку улучшить тактическое положение, провел штурмовые действия недалеко от населенного пункта Лиман Первый, успеха не имел.

  • На Лиманском направлении в эти сутки противник наступательных действий не проводил.

  • На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Идут упорные бои за город Бахмут. Вблизи населенного пункта Богдановка противник вел безуспешные наступательные действия.

  • На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Степного и Невельского Донецкой области, успеха не имел.
  • На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в районе населенного пункта Марьинка.
  • На Шахтерском направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Угледара.
  • На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей определенное количество своих войск.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

"На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На территории Беларуси продолжают находиться некоторые подразделения территориальных войск вооруженных сил Российской Федерации", – пишут в ВСУ.

Авиация Сил обороны нанесла удар по району сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия поразили район сосредоточения живой силы, зенитно-ракетный комплекс и еще два важных военных объекта противника.

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