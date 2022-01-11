Россия перебрасывает вертолеты к границе с Украиной, - The New York Times

Об этом сообщает The New York Times .



Это может свидетельствовать о том, что РФ продолжает подготовку к масштабному вторжению.

Отмечается, что официальные лица США говорят о начале опрокидывания военных вертолетов. По их словам, взимание российских войск замедлилось, но у украинских границ еще остаются около 100 000 военных.

Издание пишет, что взимание ударной авиации, боевых и транспортных вертолетов, а также штурмовых истребителей может стать решающим преимуществом России, если руководство страны решит вторгнуться в Украину.

В то же время, высокопоставленные представители Администрации президента США подчеркивают, что возможное наступление может быть отложено до февраля, если ударят сильные морозы. Поскольку именно по замерзшей земле легче опрокидывать тяжелую технику.



Кроме того, по данным издания, с 27 декабря над Украиной регулярно летают ВВС США на самолетах RC-135 Rivet Joint для радиоэлектронного прослушивания. Эти самолеты разрешают прослушивать сообщения русских командиров.



В издании сообщают, что в администрации США отмечают, что окно для вторжения Путина в Украину ограничено, поскольку весенняя оттепель может создать непроходимые условия для российской тяжелой военной техники.



"Относительно мягкая зима замедлила замерзание земли, и крайний срок Путина для ввода войск сдвинулся ближе к весне, утверждают чиновники. Сильные зимние морозы, обычно приходящие в Украину в январе, во многих районах страны не наблюдались. По словам высокопоставленных представителей администрации, пока земля остается вязкой, Путин может быть вынужден отложить наземное наступление раньше к февралю", - пишет издание.



Также сообщается, что администрация президента США Джо Байден привлекла метеорологов для более тщательного изучения погоды в Украине в ближайшие недели.



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