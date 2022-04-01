Россия перебрасывает в Украину до 2 тыс. военных из Грузии. Перед войной это делать не планировали, – разведка Британии
Для усиления враждебной силы в Украине военное руководство РФ перебрасывает в Украину до 2 тыс. оккупантов из Грузии
Об этом сообщает разведка Великобритании.
По информации британской разведки, от 1200 до 2000 российских боевиков входят в состав 3-х батальонно-тактических групп, перебрасываемых в Украину.
"Крайне маловероятно, что Россия планировала создавать подкрепление таким образом, и это свидетельствует о непредвиденных потерях, которые она понесла во время вторжения", - говорится в отчете разведки.
- 31 марта ВСУ уничтожили оккупантов с 7-й военной базы , дислоцирующейся в Абхазии, российские военные имеют кадровые проблемы.
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