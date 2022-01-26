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Главная война с Россией Россия перебрасывает в Беларусь истребители Су-35

Россия перебрасывает в Беларусь истребители Су-35

26 января, 2022 среда
11:18
война с Россией

Россия перебазировала истребители Су-35С с Востока РФ в Беларусь, экипажи заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлеченные к проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают перебазирование на белорусские аэродромы. Во время перелета экипажи совершают промежуточные посадки на аэродромах Центрального и Западного военных округов для подготовки к дальнейшему вылету и отдыха", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточняют, что по прибытии на аэродромы Беларуси экипажи истребителей Су-35С заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках "проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства".

  • Напомним, 22 января российские многоцелевые истребители вылетели в Беларусь для участия в совместных учениях "Союзная решимость - 2022".

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