Россия перебрасывает в Беларусь истребители Су-35

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.



"Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлеченные к проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают перебазирование на белорусские аэродромы. Во время перелета экипажи совершают промежуточные посадки на аэродромах Центрального и Западного военных округов для подготовки к дальнейшему вылету и отдыха", - говорится в сообщении.



В Минобороны РФ уточняют, что по прибытии на аэродромы Беларуси экипажи истребителей Су-35С заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках "проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства".

Напомним, 22 января российские многоцелевые истребители вылетели в Беларусь для участия в совместных учениях "Союзная решимость - 2022".