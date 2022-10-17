Россия перебрасывает в Беларусь 170 танков и 200 бронетранспортеров, - минобороны страны
В минобороны Беларуси заявили, что Россия перебросит в страну 170 танков и 200 боевых бронированных машин
Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны Беларуси Валерий Ревенко в twitter.
По его словам, в Беларусь прибудут около 170 танков, 200 боевых машин и до 100 орудий и минометов из России для использования в составе совместной группировки войск.
"Общая численность прибытия в Беларусь будет составлять до 9000 личного состава, около 170 танков, до 200 ББМ и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм", - написал Ревенко.
- 14 октября российский и белорусский диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко объявили о развертывании совместной группировки войск в Беларуси.
- 15 октября стало известно, что в Беларусь прибыли первые российские военные из состава "региональной группировки" войск.
- 16 октября минобороны Беларуси объявило, что в рамках развертывания совместной группировки войск из РФ в страну перебросят 9 тыс. российских военных .
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