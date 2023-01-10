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Россия перебрасывает свои силы из Беларуси на Восток Украины, чтобы усилить войска, - пресс-секретарь ГПСУ

10 января, 2023 вторник
17:23
война с Россией

В ГПСУ рассказали, что в настоящее время передвижение техники и личного состава на границе не отмечено, однако РФ перебрасывает свои силы из Беларуси на Восток Украины, чтобы усилить войска

Об этом сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Несмотря на это, по его словам, продолжается нагнетание из-за совместных учений РФ и Беларуси.

“Наряду с нашей границей мы не отмечаем, чтобы происходило какое-то перемещение техники или личного состава или подразделений России, или подразделений Беларуси. Но, конечно, нагнетание продолжается, потому что Россия и Беларусь постоянно проводят свои совместные учения между военными подразделениями. Происходит перебрасывание очередных сил России на территорию Беларуси. Сейчас они анонсируют их обучение авиационной компоненте", - рассказал Демченко.

Он подчеркнул, что, несмотря на так называемые учения, Россия начала перебрасывать те войска, которые находились в Беларуси на Восток Украины, для поддержки своей армии на этом направлении.

"В то же время те силы РФ, которые находились до этого на территории Беларуси и проходили подготовку, их потихоньку Россия перебрасывает на восток нашей страны, чтобы усилить свою группировку", - сказал спикер.

Он объяснил, что это делается с целью нагнетания, чтобы вынудить Украину держать необходимое количество сил и средств вблизи границ с Беларусью.

По словам Демченко, группировки, которая могла бы совершить повторное вторжение прямо сейчас, все еще нет.

  • Министерство обороны Беларуси анонсировало проведение летных тактических учений и штабных тренировок с Россией в конце 2023 года.
  • Павел Латушко, заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси отметил , что для совместных авиаучений из РФ в Беларусь прибыло уже 12 военных вертолетов, ожидаются и самолеты.
  • Валерий Калиновский, журналист белорусской службы Радио Свобода, отметил , что общий личный состав российских войск на территории Беларуси сейчас составляет около 12 тысяч человек. Такое количество российских войск не является ударной группировкой, прибывают преимущественно мобилизованные для тренировки на белорусских полигонах.

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