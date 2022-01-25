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Россия перебрасывает десант в границу с Украиной, - расследователи CIT

25 января, 2022 вторник
22:13
война с Россией российские солдаты

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team выявила доказательства переброски российских десантников в границу с Украиной

Об этом говорится в публикации в Telegram.

Речь идет о видео в TikTok с военной техникой. Согласно описанию, оно снято в Брянской области России, граничащей с Беларусью и Украиной.

Исследователь Роберт Ли, узнал на нем боевые машины десанта и бронетранспортеры. Поезд везет около 40 единиц этой техники, что соответствует батальону. Кроме того, в составе поезда 5 пассажирских вагонов, где могут разместиться около 250 человек.

Согласно базе данных Российской железной дороги, вагон едет из Ивановской области России, где дислоцируется 217-й гвардейский парашютно-десантный полк 98-й воздушно-десантной дивизии, недавно участвовавшей во введении сил ОДКБ в Казахстан.

Как утверждают в CIT, это первое подтвержденное видео переброски десантников ближе к границе с Украиной.

Из видео непонятно, остались ли десантники в Брянской области, или они отправились в Беларусь на учебу.

Минобороны России отчитывалось о переброске разной военной техники для учений в Беларусь, однако о десантниках пока не сообщало.

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