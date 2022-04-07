Россия пдо сих пор живет в 90-х годах, где убийство и насилие считается нормой, - Сенцов

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.TV.



"Я стараюсь закладывать какие-то ценности в свои произведения. В кино и книги. Но иногда не знаю, как это потом будет работать на аудиторию. Я снимал о нашей украинской истории максимально откровенно, какой она была ужасной, и с пониманием того, что это все уже завершилось и мы пошли другим путем. Мы должны понимать, что 90-е годы были темной страницей нашей истории и перевернуть эту страницу”, – рассказал Сенцов



Сенцов подчеркнул, что большая разница между украинцами и россиянами в том, что в России существует культ 90-х годов, когда убийство без причины считается нормальным явлением



“В России есть культ 90-х годов прошлого столетия. Они культивируют насилие и убийство. Для них это время продолжается до сих пор. Поэтому мы видим зверства русских солдат, потерявших всякое человеческое лицо. Когда русские солдаты оказываются в зоне боевых действий и совершают военные преступления, это является следствием их воспитания. ” - добавил Сенцов



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