Об этом сообщается в отчете Генштаба.

Волынь и Полесье

Существенных изменений ситуация не претерпела.

Северщина

Российский противник принимает меры по усилению контрразведывательного режима в приграничных районах Курской области. Обстрелял из минометов районы населенных пунктов Волковка, Волфин и Покровка Сумской области. Также, в Сумской области, вел воздушную разведку БпЛА вблизи Заруцкого, Шалыгиного и Старикового.

Харьковское направление

Оккупанты основные усилия сосредотачивают на удержании и недопущении продвижения наших войск. В который раз украинские воины отбили вражеский штурм в направлении Дементиевки. В настоящее время противник пополняет запасы и пытается доукомплектовать подразделения, понесшие потери личного состава и военной техники.

Российские оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Харьков, Дементиевка, Русские и Черкасские Тишки, Слатино, Прудянка, Залиман, Старый Салтов, Петровка, Русская Лозовая, Уды, Явирское, Коробочкино и Победа.

Нанесли удар паром вертолетов Ка-52 вблизи Верхнего Салтова и Петровки.

Славянское направление

Противник производит огненное поражение из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Татьяновка, Донецкое, Райгородок, Долина, Дибровно, Курулька, Мазановка, Вернополье, Гусаровка, Чеполь, Большая Камышеваха, Краснополье и других. Нанес авиаудар вблизи Мазановки.

Штурмовые действия в направлениях Ивановки и Долина наши защитники успешно отбили и отогнали оккупантов назад.

Краматорское направление

Враг активных действий не вел. Обстреливал из ствольной артиллерии и минометов районы Николаевки, Кривой Луки, Северска, Серебрянки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Авиационные удары зафиксированы у Спорного.

Бахмутское направление

Российские оккупанты совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Выимка, Берестово, Белогоровка, Соледарь, Бахмутское, Покровское, Бахмут, Опросное, Веселая Долина, Вершина, Майское, Углегорская ТЭС, Кодема, Торецк, Торецк, Шумская. Нанесли авиационный удар неподалеку от Вершины.

Все попытки вражеских штурмовых действий в направлениях Веселой Долины, Яковлевки и Вершины наши воины точным огнем свели на нет. оккупанты, с потерями, отошли. Разведку боем в районе Покровского враг тоже бездарно провалил.

Восток Украины

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник продолжил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения, правда, с меньшей интенсивностью. Также нанес авиационных ударов неподалеку от Малых Щербаков, Малой Токмачки, Каменского и Новомихайловки. Вел воздушную разведку БпЛА вблизи Новопрокоповки и Малой Токмачки.

Юг Украины

Войска агрессора совершали обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Потемкино, Княжевка, Осокоровка, Добрянка, Белая Криница, Партизанское, Благодатное, Киселевка, Новогригоровка, Зоря, Оленевка, Котлявское, , Украинка, Прибужское, Новая Заря, Лиманы и Лупарево. Также враг вел воздушную разведку БПЛА.

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