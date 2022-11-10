Россия ожидала решения о сдаче Херсона до завершения выборов в США, - Байден

Такую версию событий озвучил президент США Джо Байден, передает bbcrussian.

"Прежде всего, я считаю интересным то, что они ждали с этим решением – мы уже давно знали, что они его примут – до окончания выборов [в США]. И это решение – свидетельство того факта, что у них, у российской армии, большие проблемы ", – сказал Байден на брифинге в среду в Белом доме.

Напомним, 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил , что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.

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