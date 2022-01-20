Россия ожидает от США письменного ответа по поводу "гарантий безопасности" на следующей неделе
Москва рассчитывает "на днях, возможно, и на следующей неделе" получить от Вашингтона письменный ответ о "гарантиях безопасности", включающих обещание о невступлении Украины в НАТО
Об этом заявил представитель президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА-Новости.
Песков ответил на вопрос, имеет ли значение время, когда будет получен ответ.
"Время имеет (значение). Мы говорим о том, что мы ожидаем получить его на днях, совсем не обязательно завтра", - заявил представитель Кремля.
Он отметил, что для России приемлем ответ на следующей неделе.
Напомним, "гарантии безопасности", которые РФ требует от США, исключают дальнейшее расширение НАТО на восток, в том числе за счет Украины, а также других государств. Также Москва предлагает отказаться "от ведения какой-либо военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии".
- Во время переговоров в Европе 10 и 12 января США отказались предоставлять России гарантии нерасширения НАТО на восток.
- В Минобороны России заявили , что уровень отношений НАТО и России является критически низким, а Альянс якобы игнорирует предложения по деэскалации положения.
- 19 января заместитель главы МИД России Сергей Рябков предложил США альтернативу требованиям по "гарантиям безопасности": достаточно пообещать Москве, что Вашингтон не будет голосовать за членство Украины в НАТО.
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