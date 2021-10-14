Россия озабочена планами ЕС развернуть военную миссию в Украине
Министерство иностранных дел России считает, что размещение новой военно-тренировочной миссии ЕС в Украине может усилить эскалацию на Донбассе
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, планы ЕС и Украин о развертывании миссии вызывают озабоченность у Москвы.
"Реализация этой инициативы, а она, кстати говоря, напрямую противоречит минским соглашениям, будет способствовать милитаризации Украины и эскалации напряженности на Донбассе", - отметила она.
Она также добавила, что Москва призывает "отказаться от этого, мягко сказать, необдуманного шага".
- Напомним, ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что военно-тренировочная миссия ЕС должна появиться к концу года .
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