Россия озабочена планами ЕС развернуть военную миссию в Украине

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, планы ЕС и Украин о развертывании миссии вызывают озабоченность у Москвы.

"Реализация этой инициативы, а она, кстати говоря, напрямую противоречит минским соглашениям, будет способствовать милитаризации Украины и эскалации напряженности на Донбассе", - отметила она.

Она также добавила, что Москва призывает "отказаться от этого, мягко сказать, необдуманного шага".